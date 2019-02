RIETI - La pioggia che cade da ora, con intensità differenti, su Rieti e provincia ha provocato alcuni disagi.



Oltre alla riapertura di diverse buche, in città e in provincia, all'asfalto dissestato, si sono verificati alcuni allagamenti. Tra quelli, quello del sottopasso di via Velinia, a Rieti, di certo non nuovo a questa situazione con pioggia abbondante. Il tratto è stato interdetto alla circolazione viaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA