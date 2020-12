Rieti, maltempo: allagamenti e interventi dei vigili del fuoco

RIETI Abbondanti precipitazioni, vento e maltempo. Dopo una nottata che - nonostante le abbondantissime piogge - non ha fatto registrare criticità o particolari situazioni di pericolo in mattinata è scattata l'allerta con le prime chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco per danni da acqua e sopralluoghi. Sotto osservazione i soliti punti critici cittadini per il carico di acqua che stanno ricevendo in queste ore: il sottopasso ferroviario di via Fratelli Cervi nei pressi della Questura, il sottopasso di via Velinia e il fosso dei Bifolchi che veicola il flusso dell’acqua dalla Giorlandina a Terria, passando per le Comunali che - con i grandi afflussi di acqua meteorica - trova difficoltà nel deflusso alla foce, criticità che, a breve, dovrebbe essere eliminata grazie al nuovo impianto di idrovore a salvaguardia della Piana che, insieme ad una vasca di accumulo posta sotto al piano stradale del sottopasso e all'innalzamento del muro di contenimento del fosso dei Bifolchi, con valvola di non ritorno e pompa di drenaggio, andrà a debellare l'annoso problema. Il maltempo sta causando anche principi di allagamenti nella Piana reatina e la speranza è che in giornata si attenui l'intensità della pioggia battente. Numerose in Sabina le piante abbattute dal vento con temporanei disagi per la viabilità locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA