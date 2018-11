RIETI - Picchia il padre davanti ai carabinieri che erano andati a casa sua per una notifica. Un 38enne di Scandriglia, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai militari della compagnia di Poggio Mirteto.



Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha dato in escandescenze aggredendo il padre e minacciando, oltre a lui, anche i presenti. Immediato l'arresto. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA