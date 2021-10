Rieti, set per uno spot pubblicitario in piazza Vittorio Emanuele II con testimonial Lorella Cuccarini

Lunedì 18 Ottobre 2021, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 17:20

RIETI - Set in piazza Vittorio Emanuele II, a Rieti, per uno spot pubblicitario, con la produzione di una campagna pubblicitaria che vede come testimonial Lorella Cuccarini.

Nella piazza centrale della città, nella mattinata e nel primo pomeriggio, telecamere in azione per le riprese di uno spot pubblicitario.

La nota dell'amministrazione. “Ringrazio CastaDiva Pictures e Masi Film che hanno scelto di girare a Rieti la nuova Campagna Nazionale Bion 3 con Lorella Cuccarini. Rieti è stata scelta per la bellezza della piazza cittadina, preferita a diverse altre location – spiega il Vicesindaco e assessore al turismo, Daniele Sinibaldi – Abbiamo sempre sostenuto che nuove occasioni di economia e di promozione potevano essere individuate e percorse e le produzioni che hanno scelto Rieti negli ultimi tempi lo testimoniano, come gli spot pubblicitari di campagne nazionali o le produzioni cinematografiche e televisive come il recente TakeAway girato a Rieti e Terminillo e presentato alla Festa del Cinema di Roma”.