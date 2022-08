Chiara Mestichelli e Fabio Nobili ricomprano le piante sottratte ad alcuni commercianti

RIETI - Nei giorni scorsi, ignoti hanno divelto una serie di piantine che alcuni negozianti di Via Roma avevano installato a ridosso degli esercizi per contribuire al decoro e all’immagine della centrale via dello shopping reatino. Saputa la notizia, gli assessori al decoro Fabio Nobili e al turismo Chiara Mestichelli, hanno voluto lanciare un messaggio di sostegno agli esercenti, acquistando e donando loro altre piante.

«La collaborazione dei privati, dei cittadini e dei commercianti nel rendere accogliente, bella e attrattiva la nostra Città è fondamentale – spiegano Fabio Nobili e Chiara Mestichelli – Con questo piccolo gesto abbiamo semplicemente voluto ribadire che, nonostante i soliti gesti di qualche incivile, non bisogna scoraggiarsi e continuare ad amare il proprio territorio, facendo ognuno la propria parte nel rendere migliore Rieti».