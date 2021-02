Rieti, esondazione in diversi punti di Turano e Velino: resta massima l'allerta

RIETI - Situazione di massima allerra e grande criticità nel Reatino. L'esondazione in piu punti del fiume Turano e Velino stanno causando disagi e allarme tra la popolazione.

Piana Reatina sotto l'acqua con problemi in via Capannelle e via Settecamini e nei terreni limitrofi ai laghi Lungo e Ripasottile. Ampi allagamenti anche nell'area pianeggiante sottostante Cittaducale e in tutt i siti già noti. Problemi anche per il reticolato idrografico secondario (canali, torrenti, corsi d'acqua) in alcuni casi esondato, in altri ingrossato e in altri punti giunto al limite.

