Piana Reatina, Centria: «E' tempo di allacciamenti scontati alla rete del metano»

RIETI - E’ tempo di allacciamenti scontati alla rete del metano per le famiglie e le imprese della Piana Reatina. Centria, società del gruppo Estra, ha messo in esercizio 24 chilometri di metanodotto, attivando la rete il 7 settembre con la simbolica accensione della fiaccola.

Trattandosi di nuova metanizzazione e grazie alla convenzione tra Centria e il Comune di Rieti, il costo dell’allacciamento sarà scontato del 50% se pagato entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Inizialmente era previsto di scontare gli allacciamenti pagati entro settembre, ma Centria ha deciso, per agevolare i cittadini in un momento di crescita del costo della vita, di prorogare lo sconto fino alla fine del 2022.

E’ possibile richiedere il preventivo di allacciamento, sia telefonando al numero 0574870681, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 17; oppure inviando una mail all’indirizzo preventivi.metanizzazioni@centria.it

I tecnici di Centria eseguiranno un sopralluogo per la redazione del preventivo, che verrà finalizzato se gli interessati abbiano già individuato il Punto di Riconsegna (ovvero il punto in cui posizionare il misuratore o la batteria di misuratori gas richiesti) ed abbiano verificato, con un installatore abilitato di fiducia, la conformità del proprio impianto gas interno (se esistente, privato o condominiale) all’utilizzo del gas metano.

I cittadini possono infine rivolgersi direttamente anche alla Società di Vendita prescelta, e sarà quest’ultima a chiedere a Centria l’allacciamento alla rete.