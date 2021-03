Consegnati oggi i lavori per la metanizzazione della Piana

RIETI - Alla presenza del Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, dell’Assessore ai Lavori pubblici ed all’Urbanistica Antonio Emili, dei rappresentanti della Centria Reti gas e dell’impresa Cime s.r.l., ha avuto luogo oggi la consegna dei lavori di metanizzazione della Piana reatina.

In base al progetto che l’Amministrazione comunale ha approvato in estate su proposta dell’Assessore Antonio Emili, l’intervento prevede un investimento di oltre 3.500.000,00 di euro nell’opera di estendimento della rete del gas metano alla piana reatina, mediante la realizzazione di un metanodotto di lunghezza pari a circa 25 km. Con l’avvio del primo dei quattro Lotti dei lavori avverrà la posa della condotta in Via Di Carlo (3.762 ml), nonché la metanizzazione dell’area compresa tra la SP1 Repasto, via Chiesa Nuova e località Cese (4.356 ml). In totale, all’esito della conclusione dei lavori di durata pari a circa un anno, saranno circa 350 i nuovi nuclei familiari serviti e verranno inoltre realizzati due nuovi gruppi di riduzione della pressione in zona Campoloniano e in zona Chiesa Nuova, quali impianti necessari a garantire l’erogazione continua ed in sicurezza del servizio del gas metano.

Inoltre il programma dei lavori contempla anche la ripavimentazione delle strade assoggettate agli scavi funzionali all’allestimento della rete, per un investimento pari a circa 400.000,00 euro.

«Portiamo a compimento un processo iniziato circa dieci anni fa – hanno dichiarato il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e l’assessore ai lavori pubblici Antonio Emili - quando l’attuale concessionario del servizio di distribuzione del gas ebbe ad aggiudicarsi tale prestazione. Oggi mettiamo fine alle attese dei cittadini e con l’inizio dei lavori di realizzazione del metanodotto ci avviciniamo al momento in cui gli abitanti della Piana potranno finalmente godere dei risparmi di spesa e delle altre agevolazioni assicurate dalla tanto agognata possibilità di usufruire del gas metano. Inoltre, con la ripavimentazione delle strade attraversate dal metanodotto, otteniamo anche la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intera rete viaria della Piana reatina. Anche in tema di metanizzazione della Piana dunque, così come è avvenuto per altri lavori, quali ad esempio quelli di Villa Reatina e quelli attinenti all’allestimento del cortile esterno al Teatro “Vespasiano”, sblocchiamo un’opera rimasta incagliata per anni e procediamo a testa bassa nell’attuazione degli investimenti volti a sconfiggere la crisi e a rilanciare il nostro territorio, anche a livello infrastrutturale».

