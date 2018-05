RIETI - La foto da sola dice più di mille parole. E parla in maniera inequivocabile della bellezza della natura, nella Piana Reatina ancor più esaltata dal contorno naturalistico che ha pochi eguali, non solo in Italia.



La foto ha cristallizzato la bellezza di un «mezzo» arcobaleno, zona monte Terminillo, poco dopo il temporale scatenatosi nella zona intorno alle 19. Ce l'ha inviata un nostro lettore, pregandoci di pubblicarla per far ammirare a tutti l'impareggiabile bellezza dalla Piana Reatina, in questa primavera piovosa più rigogliosa e verde che mai.



Una richiesta che non poteva non essere esaudita.

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:40



