RIETI - Petrella Santo, medico ringrazia i carabinieri per la professionalità durante la pandemia.

“Desidero esprimere la mia gratitudine e il profondo apprezzamento all’Arma dei Carabinieri della Stazione di Petrella Salto per il supporto e la collaborazione forniti nel contrasto al Covid 19.”

Così inizia una sentita lettera inviata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la quale un noto medico del Cicolano ha voluto, in questi giorni, sottolineare il grande operato dell’Arma in favore della popolazione dei piccoli centri del nostro territorio e, in particolare, il supporto e l’aiuto costante rivolto ai medici e al Sindaco.

Lo stimato medico, da poco in pensione, sia come cittadino che come addetto ai lavori, ha voluto evidenziare con quanta dedizione, professionalità e spirito di sacrificio l’Arma ha saputo operare nelle fasi più critiche della pandemia, attraverso una quotidiana presenza al fianco di chi lotta contro il virus e di chi dallo stesso è stato colpito. L’Arma, sin dall’inizio dell’emergenza, ha saputo contemperare un’opera di concreto supporto alla popolazione al proprio dovere di controllo del rispetto delle misure di contenimento.

Nei prossimi giorni il Dr. Cesarini sarà ricevuto e ringraziato, a nome di tutta L’Arma, per la sua gentile dimostrazione di stima e gratitudine, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti e dal Comandante della Stazione di Petrella Salto.

