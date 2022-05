Rieti, peste suina: per ora niente zona rossa ma altri controlli e precauzioni nell'area

RIETI - Non ci sarà, per ora, l'istituzione di una zona rossa per il contrasto della peste suina africana, a differenza di quanto invece ventilato fino al tardo pomeriggio di ieri. Si proseguirà invece con l'ispezione dei luoghi più prossimi alla zona di Borgo Velino, dove giovedì scorso è stato rilevato il virus della peste sulla carcassa di un cinghiale investito da un tir.



È quanto stabilito nella riunione in videoconferenza svoltasi stamane tra la Prefettura, i sindaci dei Comuni interessati, la Regione Lazio, il Ministero della Salute e il Commissario per l'emergenza della peste suina.