Pescorocchiano, incendio boschivo a Sant'Elpidio

RIETI - Incendio nel pomeriggio a Sant'Elpidio nel territorio del Comune di Pescorocchiano. Le fiamme e il fumo visibili dalla Strada regione 578 Salto-Cicolana all'interno di un'area boscata hanno messo in allarme gli automobilisti in transito che hanno allertato i soccorsi. Sulla zona collinare sono intervenuti squadre antincendio dei vigili del fuoco e personale dei carabinieri-forestali in servizio presso il locale comando stazione. Le fiamme hanno interessato un'area boscata e con vegetazione con un fronte di fiamma - da quanto appreso - piuttosto ampio ed esteso. Fortunatamente non si sarebbero registrati danni a cose o persone e l'intervento dei soccorritori è durato molte ore.