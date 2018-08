RIETI - Non ce l'ha fatta. E' deceduto al policlinico Gemelli di Roma l'escursionista 68enne infortunatosi nel Cicolano, probabilmente a seguito di un improvviso malore, lo scorso 16 agosto. A lanciare l'allarme era stata la moglie che era in sua attesa.



L'escursionista era stato a lungo cercato tra la boscaglia da vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino già dalla tarda mattinata ma è stato rinvenuto in gravissime condizioni in località Colli Pace nel territorio del Comune di Pescorocchiano solo nel primo pomeriggio, in un'area particolarmente scoscesa e impervia nei pressi di un corso d'acqua, senza calzini.



Il 68enne, probabilmente a seguito della caduta lungo un ripido pendio a causa di un improvviso malore, aveva cercato tregua e sollievo nell'acqua del ruscello per poi accasciarsi. Il personale medico del 118 aveva prestato un primo soccorso poi il trasporto d'urgenza in elicottero al Gemelli dove è avvenuto il decesso.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



