di Lorenzo Bufalino

RIETI - Siamo arrivati all'ultima giornata di gare a Pescara dove si stanno svolgendo i campionati Italiani assoluti di atletica. Ieri grande giornata per i colori reatini che hanno riportato a casa sei medaglie: tre ori, un argento e due bronzi. In mezzo alle sei medaglie anche tanti quarti posti di grande prestigio con il record sociale di Cecilia Desideri nel martello e gli oltre 70 metri di Bellini nel giavellotto.



Oggi nell'unica sessione di giornata, quella pomeridiana, scendono in pista altri due big: Andrew Howe e Roberta Bruni. Il reatino dell'Aereonautica sarà in gara nei 200 metri prima alle 16.10 per le batterie che qualificheranno alla finale delle ore 18.15. Si giocherà molto a Pescara e chissà che non possa tornare a trionfare in un campionato Italiano. Roberta Bruni sarà invece nella finale di salto con l'asta alle ore 16.30 dove l'attenderà la sfida con Sonia Malavisi. In gara oggi pomeriggio anche Simone Falloni che nel martello cerca l'affondo contro il leader stagionale Marco Lingua ed il campione Italiano in carica di salto triplo Daniele Cavazzani. Al femminile Martina Carnevale nel peso prova a salire sul podio

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



