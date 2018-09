di Lorenzo Bufalino

RIETI - Siamo giunti quasi agli sgoccioli di una stagione ricca di emozioni per l'Atletica Studentesca Milardi che nel mese di settembre finirà quello che fino ad adesso è stato un anno da favola. Ancora rimane negli occhi dello staff e degli atleti rossoblu la splendida e storica doppietta di Modena quando a giugno le due formazioni assolute andavano a fare doppietta nella finale oro del campionato di società.



Ma non è finita e lo squadrone reatino punta a portare a casa altri grandi risultati in questo finale di anno a partire da domani quando a Pescara inizierà il weekend tricolore dei campionati Italiani assoluti. Sono più di 20 gli atleti rossoblu iscritti alla manifestazione che lotteranno per le medaglie tricolori assoluti. Tra loro naturalmente ci sarà il campione Italiano in carica di salto triplo Daniele Cavazzani che dopo un anno segnato dall'infortunio alla caviglia torna a gareggiare a Pescara.



Non solo Pescara ma anche Pavia e Cinisello dove rispettivamente si disputeranno le finali nazionali di società delle categorie under 23 e allievi. Due tappe molto importanti per il sodalizio reatino che in Lombardia vorrà provare a fare l'enplain di vittorie. Un obiettivo da sognatori forse ma con i giovani atleti rossoblu non c'è da scherzare, soprattutto per la categoria allievi di cui fanno parte diversi ragazzi e ragazze che hanno gareggiato anche nella due giorni della finale scudetto di Modena.



Grandi obiettivi per la Studentesca che vuole così chiudere al meglio una stagione da record che verrà già festeggiata il 15 settembre al Guidobaldi, dove la sera saranno presenti tutti i protagonisti della cavalcata vincente di Modena. Il 17 settembre invece sarà un altro grande giorno per la società con la riapertura della scuola di Atletica intitolata da qualche anno ad Andrea Milardi.

Giovedì 6 Settembre 2018



