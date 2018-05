di Christian Diociaiuti

RIETI - Ipotesi ritiro del Perugia al Terminillo questa estate. A valutare l’opzione dell’utilizzo del campo d’altura come sede della preparazione pre-campionato è proprio il club del Grifo, che si sta muovendo per organizzare i primi step della prossima stagione, mentre la squadra di Alessandro Nesta è ancora impegnata nei playoff per la promozione in Serie A. Giocherà il turno preliminare in gara secca contro il Venezia, al Penzo, alla ricerca del pass per la semifinale contro il Palermo.



PIENA DISPONIBILITÀ

Con la chance ancora in fase di valutazione, il Comune di Rieti, attraverso il consigliere con delega allo sport, Roberto Donati, ha dato ampia disponibilità della struttura sul monte reatino al club umbro: l’idea è quella di utilizzare il Leoncini ai Cinque Confini tra la fine di luglio e l’inizio di agosto; c’è la possibilità che il Perugia scenda poi in città (e dunque allo Scopigno) per una o più amichevoli (magari proprio contro il Rieti).



Oggi c’è stato un incontro a Roma sul tema, al quale ha preso parte lo stesso Roberto Donati, che si sta occupando della cosa facendo anche da raccordo tra gli organizzatori e gli operatori della montagna reatina, mentre il direttore tecnico del Perugia, Roberto Goretti, ha visionato il campo d’altura. Perugia e Comune si sono presi qualche giorno per valutare la situazione e prendere una decisione. Sarebbe il ritorno di un grande club del calcio italiano a Terminillo per la preparazione estiva, a un anno dal soggiorno del Frosinone; i ciociari, per la prossima stagione, però, non hanno rinnovato l’intenzione di prepararsi ai Cinque Confini, impegnati con la tournée canadese.

