RIETI - Cancellata, per il maltempo, l'amichevole prevista per oggi tra Perugia e Rieti al Renato Curi.



"Il Football Club Rieti - spiega una nota della società - comunica che l’amichevole Perugia-Rieti in programma per le ore 14:30 di oggi è stata annullata per l’impraticabilità del terreno di gioco a causa del maltempo". © RIPRODUZIONE RISERVATA