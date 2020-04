© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'emergenza sanitaria resta stringente, l'hastag #IoRestoACasa perdura, la gente è costretta a resistere alla tentazione del primo sole primaverile, ma non è facile. Per provare a rendere tutto meno frustrante, specialmente per i runners e i bikers amatoriali che ti questi periodi negli anni addietro già sgambettavano in strada o spingevano sui pedali per le salite dei tanti colli cittadini, il centro commerciale Perseo ha deciso di "trasformare" la corsa amatoriale da 5 e 10 km, pianificata in tempi non sospetti, in "Perseo Run - Corri a casa".Domenica 26 aprile a partire dalle ore 10 (diretta Instagram) restando comodamente nella propria abitazione si potrà partecipare correndo su un tapis roulant da installare in salotto, in cucina, in giardino o nel cortile "purché da casa" rimarcano gli organizzatori. Per partecipare basterà iscriversi all’evento Facebook, indossare una maglia a piacere, disegnare e il pettorale con numero e colori a piacere."Si parte tutti alle ore 10 postando la foto del gps a 0 o del tapis roulant - si legge nel regolamento - Poi all’arrivo va postata la foto del gps o del tapis roulant e l'organizzazione stilerà una classifica finale.