RIETI - Ha riscosso successo e partecipazione la prima edizione della "Perseo run", la gara di 5 e 10 chilometri che si è svolta domenica 26 aprile in casa, giardino o tapis roulant nel pieno rispetto delle norme imposte dal momento di emergenza, organizzata dall'omonimo centro commerciale cittadino, in collaborazione con l'Atletica Studentesca Milardi, la Zerolimits e lo staff dell'Asd Estate Italiana. Agli oltre 200 partecipanti è stato chiesto di disegnare il proprio pettorale e di postare, sull’evento Facebook, a fine gara, la foto del tapis roulant o del gps con il quale avevano corso ed i relativi tempi. Numerosissimi i post pubblicati e a fine giornata il centro commerciale reatino ha stilato le classifiche di tutte le categorie.Alla competizione hanno partecipato molti appassionati del running dalle più disparate provenienze: da Udine a Catania, dipendenti e titolari di punti vendita del centro commerciale ma anche titolari di negozi esterni al centro, oltre a numerosi volti noti dello sport come giocatori di serie A di calcio a 5, atleti professionisti e primatisti italiani, che inoltre sono intervenuti, mentre correvano, ad una maratona di collegamenti sul profilo Instagram del centro e attraverso Skype sulla televisione locale Npctv, commentando la prestazione che stavano facendo ed il momento che tutti stiamo vivendo.«Ottima iniziativa – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport di Rieti, Roberto Donati – seppur rimodulata dall’emergenza epidemiologica rispetto all’originale da fare all’aperto. Ringrazio la direzione del centro commerciale Perseo che così facendo promuove la nostra città attraverso lo sport. Il Comune e il Perseo si metteranno presto al lavoro per migliorare questa manifestazione e renderla sempre più grande in termini di valorizzazione del territorio e indotto sportivo».Non appena terminerà l'emergenza sanitaria, il centro commerciale premierà, i primi classificati di ogni categoria con delle gift card da spendere nei suoi negozi mentre tutti i partecipanti provenienti da fuori provincia, i quali non avrebbero potuto raggiungere il centro per fare shopping, sono già stati premiati con l’iscrizione gratuita per l’edizione 2021 da correre su strada, estesa anche alle loro famiglie e ai loro club di running, con pacchetti soggiorno scontati.«È stata una mattinata molto divertente – ha commentato Claudio Cecchetelli, direttore del centro commerciale Perseo – un’occasione per far vivere un momento spensierato ai nostri followers e al contempo dimostrare come lo sport sia un elemento di aggregazione anche a distanza, con la speranza di tornare presto alla normalità».