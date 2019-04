RIETI - L'ex assessore all'Urbanistica del Comune di Rieti, Andrea Cecilia, sua moglie Maria Cristina Cordoni e l'ex dirigente della Provincia Carlo Abbruzzese, sono stati assolti perchè il fatto non sussiste dal tribunale al termine del processo sulla permuta immobiliare intercorsa tra l'architetto e l'amministrazione provinciale e legata al recupero dell'ex caserma dei carabinieri di via Cintia. Il terzetto, del quale la procura aveva chiesto la condanna, era imputato di concorso in abuso d'ufficio e falso ideologico.



