RIETI - Permessi per la Ztl di Rieti, prorogata la scadenza, c’è tempo fino all’11 gennaio 2020.



"Si comunica - spiega una nota del Comune di Rieti - che gli interessati potranno procedere al rinnovo dei permessi ZTL della Città di Rieti entro e non oltre la data dell’11 gennaio 2020. Gli aventi diritto devono rivolgersi presso gli uffici di Saba Italia, situati nel parcheggio coperto di Piazza Oberdan.



Si precisa che oltre tale termine di scadenza coloro che non hanno rinnovato il permesso ed entreranno nella ZTL saranno considerati non autorizzati e quindi in violazione alle norme del codice della strada. Tutti i permessi rinnovati entro il giorno 11 gennaio 2020 avranno decorrenza 1 gennaio 2020".



