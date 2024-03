Rieti, parti murarie pericolanti in via Cintia: strada chiusa per un intervento

RIETI - Vigili del fuoco e polizia locale del Comune di Rieti in via Cintia per la rimozione di parti murarie pericolanti. Strada bloccata nella mattinata in via Cintia dove sono intervenuti i pompieri e la polizia locale, in seguito del distacco di alcune parti della facciata di un edificio che, cadendo a terra, potevano mettere a rischio l'incolumità dei passanti e dei clienti delle attività commerciali presenti.

L'area sottostante è stata poi chiusa ed interdetta al passaggio pedonale con delle transenne metalliche apposte da una squadra del magazzino del Comune di Rieti. I vigili del fuoco hanno operato con l'ausilio di un'autoscala mentre la viabilità è stata bloccata fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.