RIETI - "Adotta un peperoncino": nuovo incontro alla scuola Minervini di Rieti.



I piccoli studenti dell’Istituto Minervini sono tra i protagonisti della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in programma dal 28 agosto al 2 settembre a Rieti. Gli alunni, che un mese fa hanno ricevuto la loro piantina di peperoncino, hanno vissuto ieri il secondo appuntamento dell’iniziativa “Adotta un peperoncino e mettilo in mostra”.



12 classi dell’Istituto hanno incontrato Tata Mary che ha dispensato consigli su come continuare a prendersi cura delle piante, protagoniste del progetto, ideato da Massimo Tamburini e ricevute in dono dagli organizzatori di Rieti Cuore Piccante. “Nell’incontro precedente – spiega Stefano Colantoni, presidente dell’Associazione Peperoncino a Rieti – ogni bambino ha ricevuto una piccola pianta. Da quel momento hanno cominciato a prendersene cura, scrivendo un diario di coltivazione. Oggi hanno portato a casa le piantine, che poi torneranno di nuovo in pubblico nelle giornate della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino”.

“Anche questo incontro è andato benissimo – spiega Adelaide Mari di Tata Mary – I bambini hanno mostrato tanta attenzione ed interesse. Qualche piantina ha avuto bisogno delle nostre cure, ma la maggior parte era in salute. E’ stato bello vedere anche l’impegno profuso nell’elaborato creativo che poi presenteranno alla Fiera, congratulazioni alle maestre e arrivederci al 6 giugno per l’ultimo incontro prima delle vacanze estive”.



Mercoled├Č 23 Maggio 2018



