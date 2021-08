Rieti, Fiera del peperoncino. Livio Rositani: «Evento atteso e importante per la città»

Domenica 29 Agosto 2021, 15:44

RIETI - Da mercoledì al via la Fiera campionaria mondiale del peperoncino. "Ci apprestiamo a vivere un evento atteso dal territorio e importante per l'economia e l'immagine della Città - osserva il presidente del Comitato organizzatore della Fiera Campionaria Mondiale di Peperoncino, Livio Rositani. - Sara un'edizione particolare, che ha richiesto uno sforzo organizzativo enorme, peraltro concentrato in un lasso di tempo molto ristretto. Nonostante ciò, siamo pronti ad offrire il migliore evento possibile alle condizioni date, con i massimi standard di sicurezza concordati con le autorità preposte. La Fiera 2021 è stata pensata per applicare ogni misura e prescrizione indicata dalle Autorità, e anche di più. Siamo convinti che tutto ciò, insieme al sempre necessario buon senso e rispetto da parte dei tanti partecipanti attesi, garantirà un evento di livello e pienamente rispondente alle normative anti-Covid in vigore. Inoltre, grazie al lavoro concertato con le Autorità, verranno ovviamente garantiti i movimenti di tutti coloro che non intendano partecipare alla Fiera. Consapevoli che un grande evento come questo possa determinare qualche piccolo disagio, e che comunque attraverso le difficoltà possono presentarsi anche errori, assicuriamo a tutti il massimo impegno per regalare a Rieti una grande vetrina e cinque giorni di importanti attività per il tessuto economico e sociale del territorio".