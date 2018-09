RIETI - Numerosi i reatini e i turisti che in questi giorni di Rieti Cuore Piccante hanno approfittato delle navette gratuite messe a disposizione da Asm per visitare, sulla piana reatina, il campo catalogo del Centro Sperimentale Jucci dell’Università di Perugia, dove è possibile ammirare centinaia di varietà di peperoncini. Le navette partiranno anche domani - domenica - dal piazzale della stazione ferroviaria di Rieti alle 11 e alle 17.



Alle 10 aprono invece gli stand della fiera, con il Salotto di zia Marilena, in piazza Cesare Battisti, che torna ad accogliere le mamme e i piccoli allattati al seno.



Alle 11.30 e alle 17, sempre in piazza Cesare Battisti “Il Mio Orto Bio” propone due incontri su “Malattie e parassiti trattati con prodotti naturali” e “Come ottenere una abbondante produzione”.



Alle 12 in piazza Cesare Battisti la cerimonia di consegna dei premi Rieti Cuore Piccante 2018.



Domenica sera è in programma un nuovo importante appuntamento in favore del Centro di formazione professionale alberghiero di Amatrice. Alle 20.30 la cena di beneficenza promossa dal Rotary Club di Rieti, dall’Accademia italiana della cucina, delegazione di Rieti e dal Gruppo alpini di Amatrice in collaborazione con la delegazione reatina dell’Accademia Italiana del Peperoncino.



«L’Istituzione formativa della Provincia di Rieti e il Centro di formazione professionale alberghiero di Amatrice – spiega il direttore Fabio Barberi - ringraziano i Lions e l’Associazione Peperoncino a Rieti, con i rispettivi presidenti Gabriella Raccosta e Stefano Colantoni, per la sensibilità dimostrata in occasione della serata di gala del 31 agosto, il cui ricavato al netto delle spese sarà destinato a migliorare le strutture didattiche a disposizione della scuola. Grazie anche al Rotary, all’Accademia Italiana della Cucina e al Gruppo Alpini di Amatrice impegnati nell’organizzazione della cena di domenica».



Due le presentazioni di libri in programma domenica, entrambi di Funambolo Edizioni, sempre in piazza Cesare Battisti: alle 16 spazio a “101 motivi per visitare Rieti” di Valentina Colarieti Tosti e alle 18.30 “Sabino il peperoncino” di Stefano Mariantoni.



Dalle 18 apre lo stand di Tata Mary in piazza Cesare Battisti che propone truccabimbi, sculture di palloncini e zucchero filato per tutti.



Alle 18 al teatro Flavio Vespasiano “Così fan tutte” di Mozart con il Conservatorio di Santa Cecilia, sede delocalizzata di Rieti e Tokyio College of Music. L’ingresso è gratuito.



Alle 18.30 al chiostro di Santa Lucia il convegno “Peperoncino: una spinta per il territorio” con il presidente dell’associazione Peperoncino a Rieti Stefano Colantoni, il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio, Teodoro Cardi, direttore orticoltura del Crea e responsabile del progetto Pepic, Valerio Vecchiarelli del centro Jucci dell’Università degli Studi di Perugia e Massimo Tamburini di Vita in Campagna.



Infinity Wellness propone invece a largo Alfani, alle 19 lo spettacolo della scuola ritmica AmarantoCeleste.



Alle 21 l’appuntamento con gli showcooking in piazza Cesare Battisti, vede protagonisti Pietro Parisi (Era Ora) e Anna Maria Palma e Alessio Guida (Tu Chef).



Come sempre la serata sarà allietata dalla musica: alle 21 a largo Alfani 8cento8anta3, cover band degli 883 e chiusura in bellezza, a piazza Mazzini, con l’orchestra Monica Cherubini che darà appuntamento all’edizione 2019 della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino.



Tutte le informazioni su www.rieticuorepiccante.net

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:46



