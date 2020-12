“Regala un sorriso”, il Peperoncino sostiene la campagna della Croce Rossa

RIETI - L’Accademia del Peperoncino – Rieti2.0 e la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti sostengono il progetto “Regala un sorriso” della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rieti.

Il Presidente dell’Accademia, Livio Rositani, ha consegnato nei giorni scorsi al Presidente della Croce Rossa di Rieti, Mario Cristallini, due tablet acquistati con le donazioni dei soci per sostenere il progetto finalizzato ad alleviare la condizione di solitudine dei ricoverati per Covid19 presso l’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti che avranno , dunque, la possibilità di videochiamare i loro cari.

«E’ un piccolo ma significativo gesto, per il quale ringrazio tutti i soci che hanno voluto offrire il loro supporto – spiega Livio Rositani – L’impossibilità di assistere fisicamente i propri affetti è uno dei tanti aspetti complicati di questa pandemia, che rischia di pesare soprattutto sulle persone più anziane e fragili emotivamente. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa del Comitato reatino di Croce Rossa Italiana, assicurando il nostro impegno anche per altre iniziative di solidarietà future».

