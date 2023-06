Quarant'anni di passione per la biologia, il folclore e l'insegnamento: il professor Adriani va in pensione

RIETI - Va in pensione il professor Settimio Adriani, dopo più di quarant’anni sulle cattedre di scuole e università. Una carriera iniziata alla fine degli anni ’80, dopo la laurea in Scienze Naturali: da lì le prime esperienze da professore a Roma, poi a Poggio Mirteto e a Rieti, fino all’arrivo all’Agraria dove resta fino alla pensione. «Qui ho incontrato ragazzi non sempre studiosi – ammette – ma sicuramente laboriosi ed autentici. È una scuola di cui mi sono innamorato e non ho mai pensato di chiedere un trasferimento» sorride. Solo una delle tante cattedre occupate da Adriani, che negli anni diventa punto di riferimento nel settore delle scienze naturali: tra gli anni ’90 e 2000 aggiunge al curriculum la laurea Breve in Scienze Forestali, il dottorato in Gestione delle Risorse Faunistiche, diventando anche Cultore della materia in sette discipline inerenti la Zoologia e l’Ecologia.



Un profilo autorevole che consente al professore di iniziare le docenze universitarie a contratto, prima alla Sapienza, poi all’Aquila e infine alla Tuscia, anche nella facoltà di Scienze della Montagna. Attività che Adriani porta avanti insieme alle frequenti pubblicazioni di materia faunistica, realizzate insieme al compianto prof. Andrea Amici: «Lo ricordo con stima ed affetto, insieme abbiamo condotto tanti studi e scritto molti articoli scientifici – racconta – il primo libro che ho pubblicato era sul lupo, poi ce ne sono stati tanti altri, come quello sull’aquila reale, l’orso, il cervo: specie che ho studiato anche sul territorio reatino». Pubblicazioni che hanno trovato le attenzioni degli addetti ai lavori in tutta Europa.



E poi il legame indissolubile con la sua Fiamignano e con tutto il Cicolano, di cui il prof. Adriani ha raccontato le tradizioni. «Mi è sempre piaciuto recuperare storie che rischiavano di andare perdute – continua – molte pubblicazioni sul territorio le ho potute fare anche grazie alla Pro Loco di Fiamignano, che mi ha appoggiato e ha coperto le spese». Tra queste Io, la fame e l’accetta in cui Adriani, insieme ad altri autori, ha raccontato la vita di Eusebio Di Carlo, abitante di Cartore nato nel 1916 e custode di una memoria tanto preziosa quanto antica. Sulla stessa scia le Storie di Briganti, raccolta di testimonianze indirette sul brigantaggio nel Cicolano, e anche Salviamo il Turrinsàccu!, dedicata ad una antica figura del folklore locale. «Credo sia importante trasmettere attaccamento alle radici anche ai più giovani – aggiunge il prof. – Ho sempre cercato di inserire riferimenti al nostro territorio anche nelle mie lezioni, quando possibile».



Dalla biologia all’antropologia, un contributo a tutto tondo quello di Adriani nel panorama scolastico ed accademico, con uno sguardo rivolto anche alla provincia, quella sana, che va custodita e raccontata.

Chapeau, professore.