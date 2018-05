di Christian Diociaiuti

RIETI - Un altro riconoscimento che alimenta il parterre de roi della Scopigno Cup. Fabrizio Formichetti questa mattina ha stretto la mano e consegnato il riconoscimento di “Promessa Mantenuta” a Lorenzo Pellegrini, classe 1996, giocatore della Roma di Eusebio Di Francesco. La premiazione è avvenuta a Trigoria: “Una soddisfazione enorme poter premiare Lorenzo Pellegrini – spiega il presidente della Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti – non ci eravamo riusciti lo scorso ottobre ad Amatrice perché il giocatore era impegnato in Nazionale. Oggi lo facciamo a casa della Roma e per la Scopigno Cup è un vanto e un’emozione: ringraziamo la Roma per la disponibilità. Lorenzo, a cui facciamo gli auguri per il proseguimento della carriera sportiva, è il simbolo di tanti giovani calciatori poi cresciuti, che hanno portato in giro per l’Italia, l’Europa e il mondo, il nome della Scopigno e la qualità della competizione”. Emozione per Pellegrini, che con Formichetti si è intrattenuto per ricordare la doppia partecipazione al torneo ma per parlare del momento della Roma, ringraziando per la stima espressa dalla Scopigno Cup.



DUE VOLTE A RIETI

Pellegrini vanta una finale vinta e la partecipazione in una semifinale nel torneo che da 26 anni emoziona Rieti con il miglior calcio giovanile del panorama italiano e internazionale. Pellegrini, di fatto, è una “Promessa mantenuta” della manifestazione: ha partecipato al torneo quando giocava negli Allievi della Roma allenati da Sandro Tovalieri. Erano le edizioni 20 e 21, negli anni 2012 e 2013. Nella 20esima edizione la Roma conquistò il suo quarto successo (di cinque totali) nella manifestazione; nell’edizione numero 21 della manifestazione, invece, la Roma venne eliminata in semifinale dal Milan di Inzaghi, poi vincitore del torneo.

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA