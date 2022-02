Martedì 8 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - È una soluzione d’emergenza che servirà a dare assistenza agli oltre 500 bambini rimasti senza pediatra. Da oggi e fino a quando non verrà trovato un sostituto alla loro precedente pediatra, i piccoli pazienti residenti nei centri ricadenti nel distretto Salario Mirtense (Fara Sabina, Osteria Nuova e zone limitrofe) potranno fare riferimento a un servizio pediatrico attivato a tempo dalla Asl di Rieti a Osteria Nuova. Si protrarrà per un mese e servirà a dare risposte a tutti coloro che fino al 31 gennaio erano in cura con la dottoressa Maria Maresca.

La vicenda. La notizia della cessazione di attività della pediatra Maresca comunicata ai pazienti dalla dottoressa e resa nota da Il Messaggero nei giorni scorsi, aveva chiaramente generato grandi disagi alle famiglie rimaste, di colpo e nel pieno della quarta ondata della pandemia, sole a gestire le conseguenze delle quarantene scolastiche, delle positività dei propri figli senza avere più un riferimento specie per svolgere visite e ottenere la prescrizione di medicinali e tamponi. Del problema si era fatto carico il dottor Luciano Basile, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri, annunciando un’interlocuzione in corso con la Asl e anticipando lo studio di una soluzione temporanea da assicurare tramite le attività del consultorio. L’incarico definitivo a un nuovo pediatra dovrebbe essere affidato a metà febbraio, ma poi serviranno dei giorni al medico per allestire il proprio studio, motivo per il quale, in questo arco di tempo, la sede di riferimento per gli ex pazienti della dottoressa Maresca sarà Osteria Nuova. «Per permettere la continuità assistenziale - annunciano dalla Asl di Rieti - abbiamo deciso, avendo già esperito le altre azioni possibili, di attivare un servizio pediatrico aziendale presso la sede distrettuale di Osteria Nuova, per rispondere provvisoriamente ai bisogni fondamentali di assistenza alla cittadinanza, in attesa dell’opportuna sostituzione operata dalla Regione. Il servizio sarà attivo a Osteria Nuova oggi (ore 9-13) venerdì (14-16), martedì 15 febbraio (9-13), venerdì 18 febbraio (9-13), martedì 22 febbraio (9-13), venerdì 25 febbraio (14-16), martedì 1° marzo (9-13), venerdì 4 marzo (9-13). Per informazioni è possibile chiamare il 331/2313462».