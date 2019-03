RIETI - Quarantuno seggi in tutta la provincia, pronti ad accogliere almeno quattromila potenziali elettori che potranno esprimere le loro preferenze dalle 8 alle 20. Numeri e informazioni di base delle primarie Pd in provincia, in calendario domenica.



Consultazione che, al di là dei riflessi nazionali, assume per l’intero reatino un significato importante per testare lo stato di salute, non solo del Pd, ma dell’intero centrosinistra, quasi all’unanimità schierato con Zingaretti.



