RIETI - Primarie del Partito democratico, nel Reatino vince Elly Schlein.

La candidata ha sfiorato il 54 per cento mentre per Stefano Bonaccini hanno votato poco più del 46 per cento dei votanti.

Ai gazebo circa tremila reatini, 2.871, con 2.856 voti validi. Il voto rispecchia quanto emerso la settimana scorsa dai circoli, quando Schlein ottenne il 50%, davanti a Bonaccini al 34%, Cuperlo e De Micheli.