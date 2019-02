RIETI - Domenico Mareri non sarà più un consigliere del Pd nell'aula comunale di Rieti. "Il gruppo consiliare del Partito Democratico al comune di Rieti - spiega una nota del Gruppo consiliare del Pd - comunica che a far data da oggi non avrà più nelle sue disponibilità il consigliere Domenico Mareri. La decisione sofferta viene dal fatto che il consigliere autonomamente ha fatto scelte incompatibili con quelle proposte dal partito in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di domenica 3 febbraio. Il gruppo del Pd svolge il proprio ruolo con scrupolo, attenzione e vigilanza senza preconcetti sull'azione politico amministrativa della attuale amministrazione comunale rivendicando orgogliosamente di essere altra cosa; per questo non tolleriamo iniziative personali antitetiche con l'azione politico amministrativa del Partito Democratico". © RIPRODUZIONE RISERVATA