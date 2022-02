Al de Lellis paziente Covid partorisce bambina: la mamma e la piccola Emma stanno bene

RIETI - Ha partorito in totale sicurezza al tempo del Covid e con il Covid presso il Presidio Ospedaliero di Rieti, grazie al percorso in urgenza per l’assistenza ostetrica al parto vaginale o taglio cesareo e per il puerperio per donne affette da Sars CoV-2, istituito nei mesi scorsi dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti.

E’ quanto accaduto lo scorso 25 febbraio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, quando una giovane donna di Rieti che aveva contratto il virus al termine della gravidanza, alle 15:05 ha dato alla luce, con parto cesareo eseguito nel blocco operatorio Covid-19 Emma, una bellissima bambina di Kg. 2,740 in piena salute e covid negativa, venuta al mondo grazie alla professionalità delle ostetriche, medici ed infermieri del reparto reatino.

La donna e la bambina, una volta dimesse, saranno prese in carico dalla Asl di Rieti nel percorso dedicato ai pazienti covid o sospetti covid e che prevede un periodo di osservazione, controllo e monitoraggio.

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, nel ringraziare il personale sanitario del reparto di Ostetricia e Ginecologia per il lavoro svolto, formula i migliori auguri alla mamma, al papà e alla piccola Emma.