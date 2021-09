Paura ai Master di atletica al Guidobaldi: atleta 75enne in arresto cardiaco salvato dai sanitari

Giovedì 9 Settembre 2021, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 18:14

RIETI - Attimi di paura ai campionati italiani Master di atletica in corso al Guidobaldi di Rieti. Poco dopo le 16, un atleta classe 1946, si è accasciato al suolo durante le fasi finali della 5 km di marcia, nella zona dell'ultima curva della pista reatina, all'altezza dell'argine del Velino. L'atleta è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti al Guidobaldi, che hanno provveduto a praticare il massaggio cardiaco al 75enne di Novara. In pochissimi minuti è arrivata anche un'unità di rianimazione, con i medici che hanno provveduto a stabilizzare l'uomo e a trasferirlo in ospedale.