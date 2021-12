Patto di amicizia fra Rieti e la Sardegna sui cammini siglato in Comune nel segno di Santa Barbara

RIETI - E' stato suggellato con la firma, questo pomeriggio in sala consigliare, il Patto di amicizia tra la il "Cammino di San Franceco nella Valle Santa di Rieti" e la fondazione "Cammino Minerario di Santa Barbara" di Sardegna.

Con la firma di oggi, apposta simbolicamente proprio nel giorno in cui la città festeggia la santa patrona Barbara, il sindaco Antonio Cicchetti e dal presidente della fondazione Pietro Pinna hanno compiuto il primo passo concreto di un percorso avviato già due anni fa dal Comitato gemellaggi, rappresentato oggi dalla presidente Elisabetta Occhiodoro, in stretta collaborazione con l'associazione cultarale "Santa Barbara nel mondo" per cui era presente il presidente Pino Strinati.

APPROFONDIMENTI RIETI L'evento

Alla base del patto di amicizia, si legge nel documento sottoscritto, «la centralità dell'esperienza del Cammino proposta dai due itinerari e la condivisione della devozione verso santa Barbara, particolarmente sentita e vissuta dai due territori». Alla cerimonia hanno preso parte anche il vicesindaco e assessore al turismo Daniele Sinibaldi e il vicepresidente della Fondazione "Amici del cammino di Francesco" Diego di Paolo.