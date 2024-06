Poker di pattinatori della Rieti in Line al prestigioso trofeo Bruno Tiezzi

RIETI - Fine settimana impegnativo per alcuni pattinatori della Rieti in Line che sono stati sezionati per partecipare al tanto ambito Trofeo Nazionale Bruno Tiezzi che quest'anno ritorna a Fanano, sono circa 700 gli atleti che parteciperanno a questo importante evento organizzato dalla Federazione italiana sport rotellistici.

Le categorie agoniste interessate a partecipare a questo trofeo sono quelle dei piu piccoli cat. Giovanissimi e la cat Esordienti. La squadra reatina Rieti in LIne insieme ai suoi allenatori Aldo Antonetti e Cristina Fusacchia è partita per il più importante trofeo italiano delle categorie giovanili carica più che mai insieme ad Alessio Buccini per la categoria Giovanissimi, primo anno per lui al trofeo nazionale, e Federico Mari, Filippo Capperella e Matteo Marotta anche lui al suo primo anno per la categoria degli Esordienti