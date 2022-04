L'Asd Pattinaggio Rieti è tornata in pista: ottimi riscontri al regionale di Ladispoli

RIETI - Lo scorso fine settimana l’Asd Pattinaggio Rieti ha di fatto riaperto la stagione agonistica timbrando la propria presenza al Campionato Regionale su Pista di Ladispoli. L’evento, organizzato e curato nei dettagli dalla Debby Roller Team, segna un importante ritorno alla “normalità” anche per il settore rotellistico.

La manifestazione si è svolta presso il Pattinodromo all’aperto di via Canova a Ladispoli nel rispetto delle vigenti normative Anti-Covid che hanno visto riaffacciarsi qualche sostenitore, rispetto alle porte chiuse del precedente anno. Tante le società e gli atleti, suddivisi come di norma in base ad età e categoria, arrivati sul litorale romano da tutto il Lazio. L’accoglienza, anche da un punto di vista meteorologico, è stata delle migliori, regalando un gradevole pomeriggio primaverile a tutti i presenti ed in particolar modo nostri atleti, abituati generalmente a temperature meno miti.

A partire dalle ore 8:15 è stato possibile accedere all’impianto. Il ritrovo era infatti previsto alle ore 8:30 per le categoria Giovanissimi ed Esordienti mentre a partire dalle 14:00 per tutti i restanti atleti (R12, R, A, J, S, M). Dalle 8:45 è stato possibile svolgere la prova della pista che, a partire dalle 9:15, ha visto l’inizio vero e proprio delle gare. In accordo con il comitato regionale la società organizzatrice dell’evento, ha pianificato anche la prima fase del Trofeo Primi Passi (la seconda si svolgerà a Terni), rivolto a tutti gli atleti non agonisti tesserati con la FISR per la stagione 2021/22.

Per quel che riguarda la compagine reatina, gli atleti giunti a Ladispoli, sotto la guida del tecnico federale Sebastien Benvenuti sono stati i seguenti:

Michela Albanesi (6° classificata 1 G crono atleti contrapposti e 5° nei 3000 m punti) e Francesca Giovannelli (8° 1 G crono atleti contrapposti e 8° nei 3000 m punti) per la categoria Ragazzi F, Alessandro Giuliani e Simone Ferrante per gli Esordienti M che raggiungono per tre volte rispettivamente la 3° e la 4° posizione (destrezza 2, 2 G sprint e 8 G in linea). Per i Giovanissimi M Edoardo Vicentini due volte sul podio come 3° nei 2 giri sprint e nei 5 giri in linea (4° posizione invece in destrezza 2). Per la stessa categoria segnaliamo l’esordio tra gli agonisti della “mascotte” Francesco Albanesi (5° posto nei 2 G sprint e in linea, 6° in destrezza 2). Salendo di categoria segnaliamo due primi posti nei 5000 m in linea, Sebastien Benvenuti per i Master Over 50 e Alessandro Colasanti per i Master Over 40.

Il Campionato Regionale su Pista di Ladispoli al di là di ogni aspettativa e risultato ha segnato principalmente, sia per i veterani che per i più giovani, la ripresa dell’attività agonistica dopo i numerosi stop intermittenti dettati dalla pandemia negli ultimi due anni. Gli atleti sono tornati a respirare la bellezza dello sport vissuto all’aria aperta all’insegna della condivisione e del sano agonismo, mettendo sulla pista cuore e maturità. Tutto questo senza rinunciare al divertimento e alla passione, così come da sempre nello spirito dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Rieti che coglie l’occasione per ringraziare i propri amici e sostenitori nonché gli organizzatori della Debby Roller Team.