L'Asd Pattinaggio Rieti si fa onore a L'Aquila negli Internazionali d'Italia Open. Foto

RIETI - Lo scorso fine settimana l’A.S.D. pattinaggio Rieti ha raggiunto L’Aquila per timbrare la propria presenza agli “internazionali d’Italia Open – 1° memorial Romano M. Cacciani- 7° Memorial A. Onorato – Campionato nazionale CSEN 2020”.



La manifestazione, organizzata da Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ASD, si è svolta nella pista di pattinaggio di Santa Barbara, già teatro dei campionati del Mondo del 2004, e nel vicino rettilineo stradale di Via Carlo Confalonieri. Le categorie coinvolte nella competizione, come di consueto, hanno visto confrontarsi atleti di tutte le età, dai Giovanissimi ai Master Over 30/40/50. Le gare in programma si sono disputate su pista e su strada.

La compagnie reatina giunta in Abruzzo è apparsa piuttosto variegata sia per quel che riguarda l’età dei partecipanti sia per le categorie di riferimento. Volti storici dell’A.S.D. Pattinaggio Rieti, come il tecnico Sebastien Benvenuti, hanno accompagnato quelli più giovani, come Alessandro Giuliani che per la categoria Giovanissimi. Quest’ultimo ha esordito con grande spirito e determinazione e spinto anche dall’affetto di tutta la società ha guadagnato un 8° posto nel 1 giri sprint. Ottavo posto anche nei 3 giri sprint, dove, dopo essersi rialzato con coraggio da una caduta ha portato a termine la sua gara dimostrando la sua grande passione per questo sport.

In evidenza gli atleti reatini hanno ottenuto nelle proprie categorie di riferimento risultati più che soddisfacenti, anche in vista delle prossime uscite:

5000 metri in linea Master Over 50 M, Roberto Giovannelli, 3° posto;

5000 metri in linea Master Over 40 F, Natascia Grazini, 3° posto;

5000 metri in linea Master Over 40 M, Sebastien Benvenuti, 2° posto;

5000 metri in linea Master Over 30 M, Alessandro Colasanti, 1° posto.

«La vittoria più grande, al di là di ogni risultato, resta comunque la grande possibilità di crescita e confronto che manifestazioni di questa portata regalano agli atleti che vi partecipano - si legge nella notà della società reatina - Come nello spirito dell’A.S.D. Pattinaggio Rieti la cosa più importante è aver partecipato all’evento affrontando ogni momento “sempre con il sorriso” nel rispetto dei reali valori dello sport. Un grande ringraziamento della società va ai propri atleti che hanno mostrato ancora una volta grande impegno ed entusiasmo, ad i sacrifici dei sostenitori e elle famiglie al seguito. Un grazie particolare anche al centro Polisportivo Giovanile Aquilano ASD per l’organizzazione e l’ospitalità dimostrata».

Ultimo aggiornamento: 10:09

