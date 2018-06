RIETI - Nella mattinata odierna il Prefetto di Rieti, Valter Crudo ed i Sindaci di Rieti, Ascrea, Cittareale, Micigliano, Petrella Salto, Rivodutri e Torricella in Sabina hanno sottoscritto specifici Patti per l'attuazione della Sicurezza Urbana, finalizzati al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.



La sottoscrizione degli accordi costituisce precondizione per l’accesso, da parte dei comuni, alle risorse stanziate dalla legge n.48/2017, di conversione del c.d. decreto - Minniti (D.L.n.48/2017) per il finanziamento di progetti per l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili.



L’ammissione al finanziamento avverrà in base ad una graduatoria nazionale, predisposta al termine della fase valutativa, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.



Per i comuni firmatari si tratta di un importante strumento per la promozione della sicurezza urbana e per la realizzazione di forme sempre più efficaci ed incisive di controllo delle aree e delle attività a rischio di illegalità e di degrado.

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA