Il Passo Umile e Lieto, in cammino con San Francesco nella Valle Santa tra musica, poesia e arte

RIETI - Ritorna il Festival il Passo Umile e Lieto, importante appuntamento che propone un affascinante viaggio nella Valle Santa reatina tra concerti, reading e spettacoli che si svolgeranno in vari luoghi di interesse storico tra il 30 maggio e il 10 luglio.

Una occasione per guardare con occhi nuovi i 4 Santuari della valle, alcune Chiese monumentali e palazzi storici tra Rieti, Greccio, Poggio Bustone e Contigliano mentre si ascoltano concerti e letture di artisti di rilevanza nazionale.

Un calediscopio sonoro nei luoghi più importanti di San Francesco nel reatino, per raccontare la letizia del Santo e per far conoscere e promuovere un itinerario artistico, architettonico, storico e monumentale di grande fascino ed interesse strettamente legato alla sua vicenda terrena in questa regione.

12 spettacoli che vedono in scena tra gli altri Theodoro Melissinopoulos, Iaia Forte, Greg, Davide Rondoni, Gabriele Coen e Clara Graziano, David Riondino, Eleonora Bordonaro, Patrizio Trampetti, Rachele Andrioli e numerosi altri.

Nell’anteprima del Festival, in programma il 30 maggio alle ore 18.30 agli Archi del Palazzo Papale di Rieti, in occasione dell'apertura degli orti medievali attorno all’edificio, il concerto di Theodoro Melissinopoulos, musicista e cantante greco che racconterà in Symposio il legame tra le due culture mediterranee.

La Rassegna è organizzata da Finisterre con il Contributo della Regione Lazio, con la collaborazione della Diocesi di Rieti, di ProMis e Ass. Mundus, con il Patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Contigliano, e dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

La Direzione artistica è di Davide Rondoni ed Erasmo Treglia.

PROGRAMMA

IL PASSO UMILE E LIETO (II ed.)

domenica 30 maggio, h. 18.30

Rieti, Archi del Palazzo Papale

Theodoro Melissinopoulos “Symposio”

ANTEPRIMA FESTIVAL

sabato 12 giugno, h. 18.00

Poggio Bustone, Convento San Giacomo

Iaia Forte “Il teatro degli uomini e di Dio”

sabato 12 giugno, h. 21.00

Rieti, Chiesa San Domenico

Don Domenico Pompili & Gabriele Coen/Clara Graziano “Anime in viaggio”



domenica 13 giugno, h. 17.00

Rieti, Santuario Santa Maria della Foresta

Taraf da Metropulitana feat. Paolo Rocca “Munasterio”

giovedì 24 giugno, h. 17.00

Rieti, Archi del Palazzo Papale

Teatro Papiro “La Diabolica Commedia”

venerdì 25 luglio, h. 17.00

Rieti, Archi del Palazzo Papale

Eleonora Bordonaro “Moviti ferma”

sabato 26 giugno, h. 17.00

Rieti, Santuario di Fonte Colombo

Patrizio Trampetti “Stella d’argento”

domenica 27 giugno, h. 17.00

Greccio, Santuario Francescano

Carlos Paz “Hermano Sol, Hermana Luna”

domenica 27 giugno, h. 18.30

Contigliano, Ruderi Chiesa San Giovanni

Raffaello Simeoni Ensemble “Laude Novella sia cantata”

sabato 3 luglio, h. 17.00

Rieti, Chiesa San Domenico

Davide Rondoni & Greg “La strana lingua dell’amore”

domenica 4 luglio, h. 17.00

Rieti, Chiesa San Domenico

David Riondino & Cantori in Ottava “Improvvisar cantando”

sabato 10 luglio, h. 17.00

Rieti, Archi del Palazzo Papale

Rachele Andrioli feat. Rocco Nigro, Redi Hasa “Leuca”



Organizzazione: FINISTERRE in collaborazione con Diocesi di Rieti

Direzione Artistica: Davide Rondoni, Erasmo Treglia

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti

nell’assoluto rispetto delle normative Anti Covid-19.

