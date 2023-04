Martedì 18 Aprile 2023, 00:10

RIETI - È in fase di allestimento e potrebbe diventare operativo già entro fine aprile un nuovo magazzino di 40mila metri quadrati, all’interno del polo della logistica di Passo Corese. L’insegna è di fama internazionale, si tratta infatti di Ups Healthcare, società del gruppo Ups, azienda americana leader nelle spedizioni fondata nel 1907. La Ups Healthcare nata vent’anni fa e da dieci a pieno regime in Italia, è specializzata nel supporto del settore sanitario e gestisce la consegna di farmaci e dispositivi medici in tutto il mondo. Attualmente nel Lazio ha sede a Formello e, da lì, nei prossimi giorni sposterà tutte le attività nel Comune di Fara Sabina, all’interno della nuova sede.

La realizzazione. Una struttura i cui lavori di realizzazione sono stati annunciati sulle pagine ufficiali di Ups già a marzo 2021, pensando che il sito potesse essere operativo nel 2022. I tempi si sono poi dilungati, ma il trasferimento ormai è realtà. Nel nuovo magazzino sono previsti diversi ambienti a temperatura controllata, progettati per i farmaci che richiedono la conservazione dei prodotti a gradazioni specifiche.

Da questo centro si dirameranno le consegne dei prodotti in tutto il Paese. All’interno della nuova struttura verranno immagazzinati farmaci destinati alla distribuzione di medicinali e materiali sanitari per le principali aziende farmaceutiche del settore.

Le motivazioni. La volontà di trasferire l’attività da Formello a Passo Corese nasce nell’azienda per ampliare e ammodernare la struttura, rimanendo sempre nell’area nord di Roma, così da garantire ai dipendenti impiegati nella sede di Formello di continuare a lavorare per l’azienda, senza allontanarsi troppo da casa, visto che i due siti distano circa 40 minuti di auto. Tutti i dipendenti attualmente operanti in quel sito saranno trasferiti a Passo Corese, in un percorso di trasferimento che durerà fino alla fine dell’anno, tempo stimato per completare le operazioni di spostamento. Per Ups Healthcare lavorano sia dipendenti diretti di Ups sia di altre società che gestiscono un appalto per la fornitura di servizi di movimentazione delle merci.

A Formello, ai circa 55 dipendenti diretti, come avviene nelle maggior parte delle società di logistica che lavorano su picchi di produzione stagionali, se ne sono aggiunti, negli anni passati, fino a 200, forniti da società esterne. E i ritmi a Passo Corese potrebbero anche aumentare. Si parla di una previsione di 65 dipendenti alla fase di insediamento che entro la fine dell’anno potrebbe arrivare fino a 75 con un’aggiunta variabile di occupati da un consorzio esterno che potranno oscillare tra i 180 e i 250, in base alla mole di lavoro che arriverà ad essere gestita nel sito coresino. Le carte sono in regola e le autorizzazioni concesse, quindi non resta che attendere che vengano completate le prime fasi di allestimento che consentiranno al sito di diventare ufficialmente operativo. Per un capannone che prende vita, ce ne sono alcuni in via di costruzione ed altri che attendono di trovare aziende che li occupino. I nomi più noti, a livello nazionale e internazionale, attualmente attivi all’interno del polo della logistica coresino restano Amazon, Sda, Eurospin, Metro e oggi Ups, senza nulla togliere alle aziende meno conosciute che sono state tra le prime a impiantarsi all’interno dell’area e contribuiscono oggi alla sua attività.