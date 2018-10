RIETI - Di fronte agli abitanti della località Grottaglie, il sindaco di Fara in Sabina David Basilicata, con gli assessori La Torre, Marinangeli, Testa e la capogruppo Di Giovanbattista, si è svolta l'inaugurazione della strada asfaltata, l'illuminazione stradale e lo scorrimento delle acque chiare del comprensorio Grottaglie.



Il sindaco ha dichiarato che «il proseguimento delle opere intraprese sinora sono il prolungamento di un lavoro che si concluderà con il collegamento delle opere fognarie già per buona parte compiute e per il 2019 si potranno allacciare alle fogne principali gli abitanti di via Grottaglie». © RIPRODUZIONE RISERVATA