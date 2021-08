Passo Corese, nuovi spazi per la scuola comunale dell'Infanzia

Giovedì 26 Agosto 2021, 15:26

RIETI - Scuola, nuovi spazi per l’Infanzia comunale di Passo Corese. Un finanziamento del Miur per potenziare gli spazi scolastici ha consentito, grazie alla scuola “Santa Croce” e alla disponiblità del vescovo della diocesi Sabina - Poggio Mirteto Ernesto Mandara, il dirigente di Santa Croce e parroco di Passo Corese, don Giovanni Mazzarone, gli uffici comunali e la dirigente scolastica Ileana Tozzi che metterà a disposizione la struttura per l’anno scolastico 2021/2022 per tre sezioni dell’Infanzia di Passo Corese di , recuperare i locali destinati alla mensa per le classi a tempo pieno della scuola Primaria di Passo Corese.

“Un risultato importante-ha detto il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo- siamo felici di aver raggiunto questo risultato grazie alla collaborazione con la scuola dell’Infanzia “Santa Croce”.