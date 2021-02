RIETI - Capannoni in pronta consegna ed edifici in costruzione. Ma si attende ancora l’arrivo delle aziende che dovrebbero occuparli. Nel polo della logistica di Passo Corese, nell’anno della pandemia, cambiano le strategie di mercato. Nel caso di Amazon, Metro e Sda, la destinazione degli immobili, per quanto riservata, era nota sin da subito. Ora, invece, si costruisce senza attendere l’utilizzatore finale, facendo in modo che le strutture siano pronte a soddisfare immediatamente le esigenze di società che, come spesso accade in logistica, abbiano bisogno, a stretto giro, di un magazzino. In un’area che sta urbanizzando sempre più lotti.

Il cammino. E' stato ultimato da pochi giorni il nuovo capannone che sorge vicino al deposito di Metro Ag, gruppo tedesco della grande distribuzione presente in 30 Paesi. Di proprietà del fondo Aew e progettato da Engineering 2K, committente finale dell’opera, il nuovo immobile si estende su circa 50mila metri quadrati ed è suddiviso in quattro comparti da 12mila metri quadrati. Ognuno è indipendente dall’altro, dotato di proprie baie di carico e scarico che in tutto lo stabile sono 56, equamente suddivise al pari dei blocchi ufficio.

Due comparti potrebbero a breve ospitare gli spedizionieri di Sda, che hanno necessità di ampliare il magazzino di circa 27mila metri quadrati, presente all’interno del polo coresino. L’obiettivo della società è crearne uno in un lotto adiacente all’attuale di pari dimensioni, ma nel frattempo che l’iter burocratico e di realizzazione si compia, l’azienda di Poste Italiane, potrebbe decidere di “appoggiarsi” temporaneamente nella costruzione di Aew. Costruzione, quest’ultima, venuta su in tempi da record: circa 8 mesi. Gli altri due comparti per il momento sono sfitti, visto che Leroy Merlin di cui si è ripetutamente parlato negli anni sembra aver scelto il polo di Colleferro. Intanto, accanto al nuovo capannone, Aew ha acquistato un nuovo lotto dove tramite Engineering 2K farà sorgere una struttura di circa 35mila metri quadrati.

Proseguendo, vicino ad Amazon e Colli Drill, le ruspe sono al lavoro per la costruzione di una piattaforma logistica costituita da magazzino che si estenderà su un unico piano di circa 56mila metri quadrati, attrezzati per lo stoccaggio e la distribuzione di merci. A completare l’edificio ci sono 2.200 metri quadrati adibiti a uffici e 2mila al rustico. La società committente è la Techbau S.p.a., che opera a livello nel campo dell’impiantistica industriale e delle costruzioni. I lavori, iniziati nel mese di gennaio, dovrebbero concludersi a novembre prossimo.

