Nuovo arrivo al Polo della logistica di Passo Corese.

Come annunciato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti, "la Logistic Italia Luxemburg ha acquisito 10 ettari di terreno esercitando un’opzione su ulteriori 7. Il Consorzio ha espresso parere favorevole alla realizzazione sull'area di un fabbricato industriale di due piani, per una superficie coperta pari a 47.250 mq e un’altezza di 15 metri. La Logistic Italia Luxemburg darà il fabbricato in locazione a un operatore di rilievo internazionale".



“L’iniziativa - spiega il presidente del Consorzio Industriale, Andrea Ferroni - rappresenta l’ulteriore tassello che non solo contribuirà allo sviluppo del Polo Logistico ma determinerà la nascita di significativi ed ulteriori posti di lavoro a beneficio dell’intero territorio provinciale. Inoltre, abbiamo già affidato un incarico per redigere una variante al piano regolatore consortile, al fine di ampliare, seppur limitatamente, il perimetro dell'agglomerato industriale di Passo Corese - Montelibretti".

Venerdì 7 Settembre 2018



