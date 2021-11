Mercoledì 3 Novembre 2021, 00:10

RIETI - E’ il giorno del lutto cittadino a Fara Sabina. La comunità oggi si fermerà per porgere l’ultimo saluto a Valerio Ciceroni, il ragazzo di 31 anni morto a Zanzibar il 24 ottobre, dove era in vacanza insieme alla fidanzata Chiara. Nel secondo comune della provincia, la giunta guidata dal sindaco Roberta Cuneo «alla luce di quanto l’intera cittadinanza sia rimasta scossa dalla tragica scomparsa di Valerio» e volendo «rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità farense per la scomparsa di Valerio, conosciuto da tutti», per «partecipare al dolore dei familiari della vittima e dell’intera comunità farense, anche in forma pubblica ed istituzionale» ha deciso di «interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Valerio Ciceroni, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della comunità tutta».

Il giovane ha perso la vita nell’arcipelago delle isole della Tanzania a seguito di un malore tanto grave da richiederne il ricovero nell’ospedale dell’isola dove è deceduto. La notizia arrivata in Italia nella mattina di domenica 24 ottobre ha gettato nello sconcerto un’intera comunità. Che oggi si stringerà intorno a papà Antonello, mamma Simonetta e il fratello gemello Samuele. Bandiere a mezz’asta nei luoghi pubblici, in tutte le scuole del territorio verrà osservato il minuto di raccoglimento, i negozi abbasseranno le saracinesche e si fermeranno anche le altre attività fino a quando non si concluderanno le esequie che verranno officiate dal parroco di Santa Croce, don Giovanni Mazzarone e si svolgeranno alle ore 11 nel campo sportivo Amerigo Di Tommaso di Passo Corese (anche in caso di pioggia). Nel pomeriggio di ieri, nella delegazione comunale di via Servilia il sindaco Cuneo ha incontrato i rappresentanti delle associazioni del Centro operativo comunale (Coc) che si occuperanno degli aspetti organizzativi. Svolgeranno il servizio di sicurezza sia all’esterno del campo, gestendo la viabilità nelle vie limitrofe insieme alla polizia locale, sia all’interno dove l’accesso verrà consentito previa misurazione della temperatura corporea e i volontari supervisioneranno sul rispetto del distanziamento sociale.

La scelta dell’impianto sportivo, oltre a essere dettata dalla volontà di garantire la massima partecipazione (può ospitare fino a mille persone) e legata anche al rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid – 19, è anzitutto simbolica. Nessun altro posto poteva essere migliore per dare l’ultimo saluto a Valerio che aveva fatto del calcio la sua passione. Quel centrocampista nato sul terreno di gioco della Ss Passo Corese per la quale aveva indossato anche la fascia da capitano, nel tempo si era fatto conoscere in tanti club dilettantistici reatini e laziali. Questa mattina ci saranno i suoi ex compagni di squadra coresini e altre associazioni sportive che stanno preparando un momento in ricordo di Valerio, parenti e amici che attenderanno il feretro arrivare dalla sua abitazione, dove, dopo il rientro in Italia, era stata allestita la camera ardente.