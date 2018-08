di Samuele Annibaldi

RIETI - Furto con scasso la notte scorsa a Passo Corese. I malviventi si sono introdotti all'interno del negozio Star Color nella centralissima via Garibaldi di fronte il poliambulatorio della Asl forzando con arnesi da scasso la porta d'ingresso dell'attività commerciale. Sul posto i carabinieri, la allertati dai proprietari che stamattina all'apertura del negozio si sono resi conto dell'accaduto e hanno dato l'allarme



Non è stato ancora quantificato il danno e cosa è successo stato esattamente asportato col sopralluogo dei carabinieri ancora in corso.

Il negozio di vernici vende anche arnesi, ma scarpe da lavoro, per motoseghe, per frullino e attrezzature per lavori.



Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27



