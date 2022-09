RIETI - Furto allo storico bar Da Pietro in via Gramsci a Passo Corese, nel comune di Fara Sabina. La banda di ladri, che pare aver agito prima delle ore 4 approfittando di un ingresso laterale, avrebbe trafugato tabacchi e valori. La stima esatta del bottino, che si presume ingente, non è però ancora stata fatta. In questo momento sono i corso i rilievi dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto intervenuti con quattro pattuglie.