RIETI – Dal calcio sabino a quello viterbese cercando stimoli nuovi ed altrettante soddisfazioni. E’ questo l’intento di Valerio Ciceroni, nato a Roma il 23 marzo 1990 e residente a Passo Corese dove è stato per quasi un decennio una delle colonne portanti delle squadre locali. Dopo aver vinto il campionato scorso con il Canneto e conquistata la Prima categoria, ha scelto per la prossima stagione il Castel Sant’Elia che disputa la Prima nel girone di Viterbo.

Dove è iniziata la sua carriera calcistica?

Ho disputato il settore giovanile nel Passo Corese insieme a tanti ragazzi della mia età che poi, come me, hanno indossato le maglie di varie squadre del territorio reatino e romano.

Sono arrivate categorie superiori e belle soddisfazioni?

Certamente! Con il Torri in Sabina del presidente Carlo Polidori ho disputato due stagioni in Eccellenza e due in Promozione realizzando diversi gol che in alcune gare sono risultati decisivi ai fini del risultato.

Poi il ritorno a Passo Corese?

Sì, ho giocato con ambedue le formazioni locali in Prima categoria. Con la SS Passo Corese guidata dal mister Massimiliano Tocci abbiamo anche vinto il campionato conquistando la Promozione. Dopo la fusione tra le due società sono tornato lo scorso anno giocando nella prima parte della stagione con il Passo Corese e nella seconda parte con il Canneto in Seconda categoria, conquistando poi anche con questa squadra il passaggio in Prima.

E’ di questi giorni la decisione di “emigrare” nel viterbese…?

Voglio precisare che a Canneto sono stato molto bene e la vittoria finale in campionato, così come avvenuto con la SS Passo Corese, rimane una delle pagine più belle della mia carriera di calciatore. Il gruppo di giocatori è stato fantastico e sinceramente mi dispiace di averli lasciati ma con la dirigenza della società non è stato possibile raggiungere un accordo ed ho preferito andare al Castel Sant’Elia, sempre in Prima categoria. Resta comunque l’amicizia con tutti i miei ex compagni di squadra.

Può esprimere una sua valutazione sul calcio dilettantistico attuale?

In base alla mia esperienza personale, ritengo che il livello negli ultimi anni si sia abbassato, almeno nella nostra zona. Nel viterbese c’è maggiore competitività ed anche questo aspetto mi ha invogliato ad affrontare questa nuova avventura: squadra nuova, stimoli nuovi!





