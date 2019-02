RIETI - Un nuovo comitato, nuove forze ed energie e, dopo anni di stop, ritorna il carnevale coresino. Dopo un periodo di pausa, torna la manifestazione per il carnevale a Passo Corese, con tanto di carro allegorico e gruppo mascherato. L’appuntamento è fissato per domenica 3 marzo, giorno della sfilata, alle 14.30.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 19 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA